एमपी: उज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान में चिता से छेड़छाड़, शव के अंश का सेवन करते दिखा अघोरी; मामला दर्ज

उज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान घाट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां चिता पर रखे अधजले शव के साथ कथित अघोरी साधु द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में खुद को अघोरी साधु बताने वाला एक किन्नर चिता के पास तलवार लहराता और शव के मांस के अंश का सेवन करता दिखाई दे रहा है।

मामले में कालभैरव घाट निवासी विष्णुनाथ की शिकायत पर जीवाजीगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 301 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वीडियो सामने आने के बाद चक्रतीर्थ श्मशान घाट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अंतिम संस्कार के बाद परिजन निर्धारित प्रक्रिया के तहत कुछ दिनों बाद अस्थियां और भस्म एकत्र करने के लिए श्मशान घाट पहुंचते हैं। ऐसे में चिता के साथ इस तरह की घटना ने श्मशान घाट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ ही मामले की जांच कर रही है। वहीं, घटना के बाद श्मशान घाट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर निगम और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।