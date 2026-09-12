दमोह: अस्पताल के ड्यूटी रूम में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, दी जान से मारने की धमकी, CCTV में कैद हुई करतूत

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डॉक्टर चेतन साहू ने हटा थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि बुधवार रात वे सिविल अस्पताल में ड्यूटी पर थे, इसी दौरान तीन घायल व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर घायलों का उपचार कर रहे थे, तभी अनिल पुरानी ड्यूटी कक्ष में पहुंचा और उनके साथ गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि इसके बाद उसने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी।घटना के दौरान डॉक्टर के साथ सपोर्ट स्टाफ मनीष श्रीवास्तव भी मौजूद था। उसने डॉक्टर को बचाने और आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। शोर सुनकर अस्पताल के अन्य कर्मचारियों के मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया।डॉक्टर ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी अस्पताल से भागते समय उन्हें जान से मारने की धमकी देकर गया। घटना के बाद अस्पताल में कुछ देर तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। मारपीट की घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला और सुर्खियों में आ गया।मामले में हटा थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने बताया कि सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर चेतन साहू की शिकायत पर आरोपी अनिल पुरानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 132, 296, 115 और 391 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश कर रही है।पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन से घटना के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। थाना प्रभारी के अनुसार फुटेज की जांच के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा कि घटना में आरोपी के साथ कितने लोग शामिल थे। फुटेज में अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकतानुसार धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।फिलहाल मामले के मुख्य आरोपी अनिल पुरानी समेत उसके साथी फरार हैं। पुलिस उसकी तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।