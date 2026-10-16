हत्या: पत्नी से हंसकर बात करने से मना किया तो हुआ आगबबूला, पति का रस्सी से गला घोंटा फिर करंट लगाकर मार डाला

बड़वानी जिले के निवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, पत्नी से बातचीत को लेकर हुए विवाद के बाद कैलाश चौहान की हत्या की गई। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
जिले के निवाली थाना क्षेत्र के घोड़ल्यापानी गांव के पटेल फलिया निवासी कैलाश पिता जयमल चौहान (34) की हत्या के मामले में पुलिस ने राजेश उर्फ बदु (30) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी राजेश, कैलाश की पत्नी से उसके घर के बाहर हंसकर बातचीत कर रहा था। इसी बात को लेकर कैलाश और राजेश के बीच विवाद हुआ था। पुलिस जांच के मुताबिक, इसी रंजिश के चलते आरोपी ने बाद में कैलाश की हत्या कर दी।
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पुलिस के अनुसार, जांच और साक्ष्यों के वैज्ञानिक परीक्षण में सामने आया कि कैलाश की मृत्यु सामान्य नहीं थी। उसकी रस्सी से गला घोंटकर और करंट लगाकर हत्या की गई थी। जांच के दौरान आरोपी राजेश उर्फ बदु पिता मांगीलाल चौहान (30), निवासी पटेल फलिया, घोड़ल्यापानी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया।
आरोपी को जेल भेजा, आगे की जांच जारी
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निवाली थाने में अपराध क्रमांक 214/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले के अन्य पहलुओं की जांच जारी है।
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