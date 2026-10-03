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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP: ‘Hindus Should Have at Least 5 Children,’ Khargone-Barwani MP’s Remark; Urges Youth to Join Akharas

एमपी: 'कम से कम 5 बच्चे पैदा करें हिंदू' खरगोन-बड़वानी सांसद का बड़ा बयान, युवाओं से की अखाड़ा जाने की अपील

Sat, 03 Oct 2026 12:17 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानी Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 03 Oct 2026 12:17 PM IST
सार

सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने एक बैठक में ‘हम दो-हमारे पांच’ का नारा देते हुए हिंदू परिवारों से कम से कम पांच बच्चे पैदा करने की अपील की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर अनुशासित और आरोग्यपूर्ण जीवनशैली अपनाने की अपील की।

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MP: ‘Hindus Should Have at Least 5 Children,’ Khargone-Barwani MP’s Remark; Urges Youth to Join Akharas
सांसद गजेंद्र सिंह पटेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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खरगोन-बड़वानी से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कालिका माता मंदिर परिसर में आयोजित एक बैठक के दौरान 'हम दो-हमारे पांच' का नारा दिया। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने पर हिंदू समाज अल्पसंख्यक बन सकता है। उन्होंने प्रत्येक हिंदू परिवार से कम से कम पांच बच्चे पैदा करने का आह्वान किया।

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शुक्रवार रात को नवरात्र के उपरांत होने वाले भंडारे की तैयारियों को लेकर आयोजित इस बैठक में कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई, पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने युवाओं को सही उम्र में विवाह करने और अपने परिवार का विस्तार करने का परामर्श दिया। सांसद पटेल ने अपने संबोधन के दौरान जन्म दर से जुड़े आंकड़ों का भी संदर्भ प्रस्तुत किया।
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सांसद पटेल ने युवाओं को अपने परिवार और मोहल्ले की ताकत को एकजुट करने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं से जिम जाने के बजाय योग अपनाने और अखाड़ों में कसरत करने का आग्रह किया। पटेल के अनुसार अखाड़ों के प्रोत्साहन से युवाओं में शारीरिक सामर्थ्य के साथ-साथ आत्मरक्षा की क्षमता भी विकसित होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने दहेज प्रथा और मदिरापान जैसी कुरीतियों के प्रति जागरूकता फैलाने पर बल दिया। सांसद ने युवाओं से नशे से दूर रहकर अनुशासित और आरोग्यपूर्ण जीवनशैली अपनाने की अपील की।

सनातन संस्कृति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि देवी-देवताओं के चित्र में एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और दूसरे हाथ में शस्त्र दिखाई देते हैं। सांसद ने कहा कि विषम परिस्थितियों में राष्ट्र, समाज और स्वयं की सुरक्षा के लिए भारतीय कानून भी आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सांसद पटेल ने सभी लोगों से समाज में परस्पर सहयोग और अटूट एकजुटता बनाए रखने का अनुरोध किया।

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