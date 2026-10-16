फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   twisha sharma case supreme court stays bhopal trial court proceedings

त्विषा शर्मा केस: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक, प्रतिवादियों से मांगा जवाब

Fri, 16 Oct 2026 05:04 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 16 Oct 2026 05:04 PM IST
सार

त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की सत्र अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उनके पिता नवनीधि शर्मा ने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

विज्ञापन
twisha sharma case supreme court stays bhopal trial court proceedings
त्विषा शर्मा केस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भोपाल की सत्र अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई, त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह आदेश त्विषा के पिता नवनीधि शर्मा की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई है। उन्होंने अपनी बेटी की सास के पूर्व जिला न्यायाधीश होने का भी उल्लेख किया है। नवनीधि शर्मा दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और इसी आधार पर उन्होंने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है।
विज्ञापन


जवाब दाखिल करने के लिए समय
शिकायतकर्ता नवनीधि शर्मा की ओर से मुकदमे को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में लंबित कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने प्रतिवादियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। इस आदेश से केस की सुनवाई के स्थान को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

ये भी पढ़ें- त्विषा शर्मा केस: 20 मिनट में नहीं हो पाती पूरी बात, गिरिबाला के वकीलों ने मांगा ज्यादा समय; 16 को अहम सुनवाई

जताई गई थीं आशंकाएं
नवनीधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुकदमे को भोपाल की सत्र अदालत से दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। याचिका में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंकाएं जताई गई हैं। मामले में आरोपित त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि मुकदमे की सुनवाई दिल्ली में होने से निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। 


12 मई को हुई थी त्विषा की मौत
उल्लेखनीय हे कि नोएडा की मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया। शुरुआती जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का उल्लेख सामने आया। परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। 

बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम भी कराया गया। इसके बाद जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच के बाद त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अगस्त में सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, सीबीआई की चार्जशीट में मौत को आत्महत्या बताया गया था और मामले में प्रताडऩा से जुड़े आरोपों की जांच की गई थी। इसके बाद अदालत ने आरोपपत्र पर विचार करते हुए प्रथमदृष्टया अपराध पाए जाने की बात कही और मामला सत्र न्यायालय में पहुंचा। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed