किसानों का हंगामा: बड़वानी में कपास के कम भाव पर भड़के कृषक, खंडवा-बड़ौदा हाईवे पर चक्काजाम; डेढ़ घंटे थमा यातायात

बड़वानी जिले की अंजड़ कृषि उपज मंडी में कपास के कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने मंगलवार दोपहर खंडवा-बड़ौदा स्टेट हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। जाम के कारण वाहनों की कतारें लग गईं और यात्री परेशान हुए। अधिकारियों की समझाइश के बाद यातायात बहाल हुआ।

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