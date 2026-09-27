बालाघाट में उपद्रव: अवैध खनन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, छह घायल; गांव में भारी पुलिस बल तैनात

बालाघाट जिला अंतर्गत भरवेली थाना क्षेत्र के रट्टा गांव में रविवार को नाले से सामग्री ले जाने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। इस हिंसक झड़प में महिला समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।



रेत माफिया और ग्रामीणों में टकराव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब गांव के मुकेश मर्सकोले ने रट्टा नाले से अवैध रूप से रेत ले जाते हुए ट्रैक्टरों को देखा। मुकेश द्वारा इसकी सूचना देने और विरोध करने पर वहां मौजूद अवैध कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जब गांव के अन्य लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी बेरहमी से लाठियां बरसाईं। ग्रामीणों का आरोप है कि नाले से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था, जबकि थाना प्रभारी भूपेन्द्र पंद्रो के मुताबिक पुलिस को पत्थर ले जाने को लेकर विवाद की प्राथमिक जानकारी मिली है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।



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वाहन तोड़े, घरों पर हुआ पथराव

मारपीट की इस घटना के बाद रट्टा गांव में तनाव चरम पर पहुंच गया। आक्रोशित पक्षों की ओर से पथराव किया गया और जमकर तोड़फोड़ हुई। इस हिंसा में एक बोलेरो वाहन समेत चार से पांच मोटरसाइकिलें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।



अस्पताल में भर्ती घायलों के नाम

लक्ष्मण पिता कन्हैया मरावी (47 वर्ष), मुकेश पिता कपूरचंद मर्सकोले (38 वर्ष), जामुसिंह पिता सुमेरी टेकाम (55 वर्ष), महेश पिता ज्ञानीराम (52 वर्ष), शगुन पति लक्ष्मण मेरावी (42 वर्ष), तुलसी पति रूपलाल टेकाम (42 वर्ष) अस्पताल में भर्ती हैं। घटना की सूचना मिलते ही भरवेली पुलिस का भारी अमला गांव पहुंचा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।