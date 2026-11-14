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VIDEO: उत्तराखंड महोत्सव: कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति

Sat, 14 Nov 2026 07:29 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:29 PM IST
VIDEO: उत्तराखंड महोत्सव: कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति
उत्तराखंड महापरिषद की ओर से उत्तराखंड महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, बीरबल साहनी मार्ग स्थित पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में सांस्कृतिक प्रस्तुति देते कलाकार।
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