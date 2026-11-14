{"_id":"6af85f1a810ac79da9011cf0","slug":"video-video-utatarakhada-mahatasava-14-thana-taka-calga-aayajana-saugdhaya-para-vashashha-chhata-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: उत्तराखंड महोत्सव: 14 दिनों तक चलेगा आयोजन, साड़ियों पर विशेष छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीरबल साहनी मार्ग स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में चल रहे 14 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव में भागलपुरी साड़ी और भदोही की कालीन लोगों को खासा आकर्षित कर रही है। महिलाएं भागलपुरी साड़ियों को पसंद कर रही हैं और दुकानदारों की तरफ से इन पर विशेष छूट भी दी जा रही है। इसके साथ ही कालीन में भी अलग अलग वैरायटी मिल रही है।

... और पढ़ें