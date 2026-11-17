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Video: यूपीएसएसएससी एडीओ कोऑपरेटिव और खादी उद्योग भर्ती, प्रक्रिया लागू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
गोमती नगर के पिकप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने एडीओ कोऑपरेटिव और खादी उद्योग में भर्ती की प्रक्रिया लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और आयोग द्वारा अब तक प्रक्रिया शुरू न किए जाने से उनमें निराशा है।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने इन पदों के लिए भर्ती की उम्मीद की थी और वे आयोग से जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आयोग से जल्द से जल्द वैकेंसी जारी करने और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की।
अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि वे तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि आयोग उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देता।
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