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उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत आलेख्य मतदाता सूची 17 नवंबर, 2026 को प्रकाशित कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 15.10.2026 के अनुसार, अर्हता तिथि 01.01.2027 के आधार पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार की जा रही है। इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं तथा मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं के नाम हटाए जाएं।

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