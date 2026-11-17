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Video: ओम प्रकाश राजभर का पार्टी कार्यकर्ता के ट्वीट पर रुख, व्यक्तिगत बयानबाजी पर कार्रवाई की चेतावनी

Akash Dwivedi

Updated Tue, 17 Nov 2026 02:22 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 02:22 PM IST







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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक पार्टी कार्यकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजभर ने स्पष्ट किया कि यदि कार्यकर्ता पार्टी से अलग होकर ट्वीट करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पार्टी के भीतर रहकर और बिना पूछे ऐसे बयान देने पर उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ... और पढ़ें

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