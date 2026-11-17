{"_id":"6afc15c9e0844f20c00aee4c","slug":"video-video-ramakashhanae-matha-naralnagara-ma-shatabtha-samaraha-ka-bhavaya-aayajana-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रामकृष्ण मठ, निरालानगर में शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

निरालानगर स्थित रामकृष्ण मठ में पांच दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कोलकाता से पधारे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन (बेलूर मठ) के परमाध्यक्ष (अध्यक्ष) स्वामी गौतमानंदजी महाराज का निरालानगर स्थित मठ परिसर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यह शताब्दी समारोह रामकृष्ण मठ के महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाता है और इसके इतिहास, आदर्शों और समाज सेवा के कार्यों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। स्वामी गौतमानंदजी महाराज के आगमन से समारोह की गरिमा और बढ़ गई है। समारोह के दौरान, स्वामी गौतमानंदजी महाराज द्वारा मिशन के सिद्धांतों और स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डाले जाने की उम्मीद है। साथ ही, मठ के सेवा कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए यह एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक अवसर होगा।

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