{"_id":"6afc15c9e0844f20c00aee4c","slug":"video-video-ramakashhanae-matha-naralnagara-ma-shatabtha-samaraha-ka-bhavaya-aayajana-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रामकृष्ण मठ, निरालानगर में शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: रामकृष्ण मठ, निरालानगर में शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन
निरालानगर स्थित रामकृष्ण मठ में पांच दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कोलकाता से पधारे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन (बेलूर मठ) के परमाध्यक्ष (अध्यक्ष) स्वामी गौतमानंदजी महाराज का निरालानगर स्थित मठ परिसर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
यह शताब्दी समारोह रामकृष्ण मठ के महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाता है और इसके इतिहास, आदर्शों और समाज सेवा के कार्यों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। स्वामी गौतमानंदजी महाराज के आगमन से समारोह की गरिमा और बढ़ गई है।
समारोह के दौरान, स्वामी गौतमानंदजी महाराज द्वारा मिशन के सिद्धांतों और स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डाले जाने की उम्मीद है। साथ ही, मठ के सेवा कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए यह एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक अवसर होगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।