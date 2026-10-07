Video: विश्व नदी दिवस पर गंगा भूषण सम्मान से सम्मानित हुए लोग

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विश्व नदी दिवस के अवसर पर चौक स्थित कुड़ियाघाट पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को गंगा भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गोमती दर्शन के संयोजक अनुराग पांडेय, महंत हरि प्रकाश और महंत महावीर गिरि ने सम्मानित लोगों को स्मृति चिह्न और सम्मान प्रदान किया।

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