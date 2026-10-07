यूपी: विमान पर बिजली गिरने से नोज क्षतिग्रस्त, हलक में अटकी रही 104 यात्रियों की जान; जानें पूरा अपडेट
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 10:30 PM IST
सार
रांची से लखनऊ आ रही उड़ान की नोज क्षतिग्रस्त हो गई। इससे विमान में सवार 104 यात्रियों में दहशत फैल गई। पक्षी टकराने या फिर बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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विस्तार
रांची से वाया पटना लखनऊ आ रही इंडिगो की उड़ान बुधवार को हादसे का शिकार होने से बच गई। विमान की नोज क्षतिग्रस्त हो गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद विमान की जांच में नोज डैमेज मिली। विमान में 104 यात्री थे। इस विमान को आगे अहमदाबाद के लिए रवाना होना था। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को दूसरे विमान से रवाना किया गया।
आशंका जताई जा रही है कि विमान की नोज पक्षी टकराने या फिर बिजली गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हुई होगी। हालांकि अभी विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर है, जिसकी इंजीनियर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही असल वजह सामने आएगी। मामला इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-925 का है, जो रांची से पटना होते हुए लखनऊ पहुंचती है।
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सूत्रों का कहना है कि ऐसा पक्षी के टकराने या फिर बिजली गिरने की वजह से होता है। हालांकि रास्ते में पायलट को टकराहट या अन्य गड़बड़ी का एहसास नहीं हुआ, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी को सूचना नहीं दी जा सकी। लखनऊ पहुंचने के बाद जांच में नोज डैमेज पाई गई।
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आशंका जताई जा रही है कि विमान की नोज पक्षी टकराने या फिर बिजली गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हुई होगी। हालांकि अभी विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर है, जिसकी इंजीनियर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही असल वजह सामने आएगी। मामला इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-925 का है, जो रांची से पटना होते हुए लखनऊ पहुंचती है।
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जांच में नोज क्षतिग्रस्त पाई गईविमान रांची से दोपहर 1:55 बजे उड़ान भरकर दोपहर 2.45 बजे पटना पहुंची। इसके बाद विमान ने दोपहर 3:10 बजे पटना से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। विमान शाम करीब साढ़े चार बजे के आसपा लखनऊ पहुंचा। यात्रियों के विमान से उतरने के बाद जब रुटीन जांच की गई तो नोज क्षतिग्रस्त पाई गई। नोज पिचकी हुई थी।
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सूत्रों का कहना है कि ऐसा पक्षी के टकराने या फिर बिजली गिरने की वजह से होता है। हालांकि रास्ते में पायलट को टकराहट या अन्य गड़बड़ी का एहसास नहीं हुआ, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी को सूचना नहीं दी जा सकी। लखनऊ पहुंचने के बाद जांच में नोज डैमेज पाई गई।