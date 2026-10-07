यूपी: विमान पर बिजली गिरने से नोज क्षतिग्रस्त, हलक में अटकी रही 104 यात्रियों की जान; जानें पूरा अपडेट

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जांच में नोज क्षतिग्रस्त पाई गई

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अहमदाबाद जानी थी उड़ान...

आशंका जताई जा रही है कि विमान की नोज पक्षी टकराने या फिर बिजली गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हुई होगी। हालांकि अभी विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर है, जिसकी इंजीनियर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही असल वजह सामने आएगी। मामला इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-925 का है, जो रांची से पटना होते हुए लखनऊ पहुंचती है।विमान रांची से दोपहर 1:55 बजे उड़ान भरकर दोपहर 2.45 बजे पटना पहुंची। इसके बाद विमान ने दोपहर 3:10 बजे पटना से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। विमान शाम करीब साढ़े चार बजे के आसपा लखनऊ पहुंचा। यात्रियों के विमान से उतरने के बाद जब रुटीन जांच की गई तो नोज क्षतिग्रस्त पाई गई। नोज पिचकी हुई थी।सूत्रों का कहना है कि ऐसा पक्षी के टकराने या फिर बिजली गिरने की वजह से होता है। हालांकि रास्ते में पायलट को टकराहट या अन्य गड़बड़ी का एहसास नहीं हुआ, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी को सूचना नहीं दी जा सकी। लखनऊ पहुंचने के बाद जांच में नोज डैमेज पाई गई।सूत्रों ने बताया कि रांची से पटना के रास्ते लखनऊ पहुंची इंडिगो की फ्लाइट को आगे अहमदाबाद जाना था। लखनऊ से अहमदाबाद के लिए विमान संख्या 6ई-6968 बनकर रवाना होनी थी। यह शाम 5:10 बजे उड़ान भरकर शाम 7:05 बजे अहमदाबाद पहुंचती है। लेकिन नोज डैमेज होने के कारण विमान को रवाना नहीं किया गया। दूसरी फ्लाइट से यात्रियों को अहमदाबाद भेजा गया।