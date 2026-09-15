Video: विनोद श्रीवास्तव बोले- इंजीनियरों के हितों की लड़ाई लड़ता रहेगा संगठन

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अभियंता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन इंजीनियरों के हितों की लड़ाई लगातार लड़ता रहेगा। अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभियंताओं की समस्याओं और उनकी मांगों को प्रभावी तरीके से शासन के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इंजीनियरों के हित में जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन का उद्देश्य अभियंताओं को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान कराना है। उन्होंने कहा कि अभियंताओं के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर संगठन आगे भी मजबूती से आवाज उठाता रहेगा।

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