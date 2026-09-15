Video: इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण तेज, जाम से मिलेगी राहत

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इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। फ्लाईओवर के दो पिलर का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि तीसरे पिलर के लिए खुदाई का काम जारी है। निर्माण के चलते चौराहे पर बना फुट ओवरब्रिज भी हटा दिया गया है। फ्लाईओवर बनने के बाद मड़ियांव फ्लाईओवर से टेढ़ी पुलिया की ओर जाने वाले वाहन चालकों को चौराहे पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा और लोगों का आवागमन सुगम हो सकेगा।

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