यूपी: यूसीसी पर भूपेंद्र चौधरी बोले- 2029 से पहले एनडीए शासित राज्यों में लागू करने की दिशा में बढ़ रही सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 से पहले सभी 21 एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सरकार के प्रयासों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 14 अप्रैल 2024 को जारी अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल किया था और पार्टी इसके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है।

#WATCH | Lucknow, UP | On Union Home Minister Amit Shah saying UCC in all 21 NDA states before 2029, BJP leader Bhupendra Singh Chaudhary says, "When the manifesto was released on April 14, 2024, our party prominently included the issue of the Uniform Civil Code (UCC)... Our… pic.twitter.com/dtjPDHbsZ6 विज्ञापन September 15, 2026

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का दिया हवाला

भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती, तब तक महिलाओं को उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकार देश में इस महत्वपूर्ण कानून को लाने की दिशा में काम कर रही है।

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अमित शाह के बयान का किया समर्थन

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चौधरी के मुताबिक, यूसीसी भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है और सरकार इसे लागू करने की दिशा में काम कर रही है। अमित शाह ने इससे पहले कहा था कि 2029 से पहले सभी 21 एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी के घोषणापत्र और सरकार की प्रतिबद्धता का हवाला दिया।

