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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Bhupendra Chaudhary on UCC – Government moving towards implementation in NDA-ruled states before 2029.

यूपी: यूसीसी पर भूपेंद्र चौधरी बोले- 2029 से पहले एनडीए शासित राज्यों में लागू करने की दिशा में बढ़ रही सरकार

Tue, 15 Sep 2026 02:06 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Tue, 15 Sep 2026 02:06 PM IST
सार

मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की सरकार की तैयारी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसे अपने घोषणापत्र में प्रमुखता दी थी और सरकार इसके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया।

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UP: Bhupendra Chaudhary on UCC – Government moving towards implementation in NDA-ruled states before 2029.
भूपेंद्र सिंह चौधरी - फोटो : X

विस्तार
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 से पहले सभी 21 एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सरकार के प्रयासों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 14 अप्रैल 2024 को जारी अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल किया था और पार्टी इसके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का दिया हवाला

भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती, तब तक महिलाओं को उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकार देश में इस महत्वपूर्ण कानून को लाने की दिशा में काम कर रही है।

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अमित शाह के बयान का किया समर्थन

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चौधरी के मुताबिक, यूसीसी भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है और सरकार इसे लागू करने की दिशा में काम कर रही है। अमित शाह ने इससे पहले कहा था कि 2029 से पहले सभी 21 एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी के घोषणापत्र और सरकार की प्रतिबद्धता का हवाला दिया।

 

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