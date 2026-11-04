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Video: धनतेरस और दीपावली को लेकर पुलिस अलर्ट, हजरतगंज में अधिकारियों ने किया पैदल मार्च

Akash Dwivedi

Updated Wed, 04 Nov 2026 08:26 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 08:26 PM IST







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धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार और डीसीपी ने पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ हजरतगंज बाजार में पैदल मार्च किया। इस दौरान अधिकारियों ने बाजार की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था परखी। व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी जाने। ... और पढ़ें

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