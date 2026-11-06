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Video: दिवाली से पहले नहीं शुरू हो सका ग्रीन कॉरिडोर का पुल, अब त्योहार के बाद होगा शुभारंभ

Akash Dwivedi

Updated Fri, 06 Nov 2026 04:45 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 04:45 PM IST







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ग्रीन कॉरिडोर के तहत डालीगंज मनकामेश्वर मंदिर से लिम सेंटर तक बने पुल के बीच से लालपुल तक तैयार पुल का शुभारंभ दीपावली से पहले होना था। हालांकि, किन्हीं कारणों से अब तक उद्घाटन नहीं हो सका है। ऐसे में पुल से आवागमन शुरू होने के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इसका शुभारंभ दीपावली के बाद होगा। ... और पढ़ें

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