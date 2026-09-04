Video: दाउदनगर की मामा कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात, 15 दिन से जलभराव

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फैजुल्लागंज के दाउदनगर सेकंड स्थित मामा कॉलोनी में करीब 15 दिनों से जलभराव के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में बनी दुकानों में भी पानी भर गया है। पास में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य मार्ग पूरी तरह जलमग्न है, जिससे लोगों के आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर जाने के लिए उन्हें पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी होने के बावजूद जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। लोगों ने प्रशासन से जल्द पानी निकलवाने और स्थायी जलनिकासी व्यवस्था कराने की मांग की है।

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