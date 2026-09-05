यूपी: एलडीए के 139 फ्लैटों पर त्योहारी छूट, इस तारीख से मिलेगा एक से दो लाख तक का लाभ; जानिए पूरी स्कीम

जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। जन्माष्टमी एवं गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपनी चार बहुमंजिला आवासीय योजनाओं के 139 फ्लैटों के लिए विशेष छूट लेकर आया है। इसमें फ्लैट खरीदने पर एक से दो लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। यह त्योहारी ऑफर चार सितंबर से 14 सितंबर तक के लिए ही है।

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