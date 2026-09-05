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यूपी: लखनऊ एयरपोर्ट पर 1.67 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, टिन के डिब्बों में छिपाया; इस गलत पर पकड़े गए

Sat, 05 Sep 2026 12:03 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 05 Sep 2026 12:03 PM IST
सार

लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक यात्री के बैग से 1.677 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। इसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 1.67 करोड़ रुपये बताई गई है। यात्री बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचा था। गांजा समुद्री भोजन के टिन के डिब्बों में छिपाकर रखा गया था।

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UP: Hydroponic cannabis worth seized at Lucknow Airport; concealed in tin boxes; caught due to thi
अमौसी एयरपोर्ट। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री के बैग से 1.677 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। यात्री बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचा था। बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.67 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

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समुद्री भोजन के टिन में छिपाया था गांजा

एयर इंटेलिजेंस यूनिट की जांच के दौरान यात्री के बैग में समुद्री भोजन से भरे टिन के डिब्बे मिले। इन्हीं डिब्बों के अंदर हाइड्रोपोनिक गांजा छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान कुल 1.677 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

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मस्कट से सुबह 8:05 बजे पहुंची थी फ्लाइट

यात्री जिस फ्लाइट WY 265 से लखनऊ पहुंचा, वह मस्कट से रवाना होकर सुबह करीब 8:05 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचती है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यात्री बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ आया था। मामले में एयर इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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