{"_id":"6ae2ee9f2606bb74c705a04a","slug":"video-video-tana-hatayao-ka-aarapa-ka-makana-para-aaja-pasara-raha-sananata-sarakashha-ma-tanata-raha-palsa-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: तीन हत्याओं के आरोपी के मकान पर आज पसरा रहा सन्नाटा, सुरक्षा में तैनात रही पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नौबस्ता स्थित ब्राह्मणी टोला में पार्किंग विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के मामले में आरोपी के मकान की बाउंड्री एलडीए द्वारा गिराए जाने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुटी थी। कार्रवाई के दौरान इलाके में काफी हलचल रही, लेकिन आज घटनास्थल पर सन्नाटा पसरा रहा। मकान के आसपास लोगों की आवाजाही बेहद कम रही और मौके पर सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात नजर आए।

... और पढ़ें