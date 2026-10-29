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Video: कार्रवाई से संतुष्ट नहीं शिवाजी के चचेरे भाई मनोज, युवक का दावा- बंदरों को एयर गन से निशाना बनाता था आरोपी
ब्राह्मणी टोला में तीन लोगों की हत्या के मामले में कार्रवाई को लेकर शिवाजी के चचेरे भाई मनोज ने असंतोष जताया है। वहीं, मौके पर मौजूद एक युवक ने दावा किया कि आरोपी बंदरों को एयर गन से निशाना बनाता था। युवक के इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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