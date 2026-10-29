यूपी: एमएलसी चुनाव के नतीजों पर पंकज चौधरी का पहला बयान, बोले- भाजपा ने सीटें बरकरार रखीं, बढ़ा मत प्रतिशत

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। उन्होंने दावा किया कि अब तक घोषित परिणामों में भाजपा ने अपनी पिछली सीटें बरकरार रखी हैं और पिछले चुनाव की तुलना में पार्टी का मत प्रतिशत भी बढ़ा है।

विज्ञापन

#WATCH | Lucknow: On the BJP's state organisational meeting scheduled for tomorrow, UP BJP chief Pankaj Chaudhary says, "Union HM Amit Shah is going to participate in the program. When he will addresses the party workers, the election campaign will effectively begin, and all our workers will throw themselves into the effort with full vigor. As for the results (MLC elections)— we won all six seats. If you look at the vote count, the Bharatiya Janata Party’s vote share has increased across the entire state. We will, of course, conduct a review." विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) October 29, 2026

पंकज चौधरी ने कहा कि शिक्षक और स्नातक समाज जागरूक, प्रबुद्ध और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध वर्ग है। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर विकास, सुशासन और सकारात्मक राजनीति के पक्ष में संदेश दिया है। उन्होंने विजयी प्रत्याशियों से अपेक्षा जताई कि वे शिक्षकों, युवाओं और स्नातक मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे।



