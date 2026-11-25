{"_id":"6b067f1654120f47f3068cac","slug":"video-video-sayatha-matha-idaya-itaranashanal-bdamatana-capayanashapa-manasa-saha-bnama-thaiilda-ka-sapanatha-katathaga-ka-bca-makabl-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप: मानसी सिंह बनाम थाईलैंड की सुपानिदा कटेथोंग के बीच मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप: मानसी सिंह बनाम थाईलैंड की सुपानिदा कटेथोंग के बीच मुकाबला

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 25 Nov 2026 11:54 AM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 11:54 AM IST







Link Copied



लखनऊ के गोमती नगर स्थित बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 वर्ल्ड टूर सुपर 300 के डबल्स मुकाबले में भारत के यूपी की खिलाड़ी मानसी सिंह बनाम थाईलैंड की सुपानिदा कटेथोंग अंकों के लिए भिड़ते हुए। जिसमें सुपानिदा कटेथोंग एक सेट जीतकर दूसरे सेट में 3-2 से आगे चल रही हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन