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Video: व्यंजन प्रतियोगिता में सदस्यों ने सजाए लजीज पकवानों के स्टॉल

Akash Dwivedi

Updated Wed, 25 Nov 2026 06:06 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 06:06 PM IST







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महात्मा गांधी मार्ग स्थित कार्यालय परिसर में लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन की ओर से आयोजित व्यंजन प्रतियोगिता में सदस्यों ने तरह-तरह के पकवानों के स्टॉल लगाए। इस दौरान एसोसिएशन की सदस्य स्टॉल पर सजे व्यंजनों को देखती नजर आईं। ... और पढ़ें

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