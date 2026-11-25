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Video: जनजातीय उत्सव में ओडिशा के कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति

Akash Dwivedi

Updated Wed, 25 Nov 2026 06:39 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 06:39 PM IST







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गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव में ओडिशा, सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत के जरिए अपनी जनजातीय संस्कृति की झलक दिखाई। ... और पढ़ें

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