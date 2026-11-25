{"_id":"6b06d76c17741da35a061183","slug":"video-video-janajataya-utasava-ma-sanabhathara-oura-chhatatasagaugdhha-ka-kalkara-na-bkhara-lka-sasakata-ka-chhata-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: जनजातीय उत्सव में सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने बिखेरी लोक संस्कृति की छटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: जनजातीय उत्सव में सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने बिखेरी लोक संस्कृति की छटा

Akash Dwivedi

Updated Wed, 25 Nov 2026 06:11 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 06:11 PM IST







Link Copied



गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव में सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत के जरिए अपनी लोक संस्कृति की झलक पेश की। ... और पढ़ें

विज्ञापन