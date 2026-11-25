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लखनऊ में बख्शी का तालाब के मल्लाहन खेड़ा गांव में मंगलवार की सुबह जमीन विवाद पर विवाहित भाई गोकरन ने अपनी अविवाहित बहन शांति को पीटा। फिर, बांका से जानलेवा हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गई। गुडंबा क्षेत्र के निजी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। पिता का आरोप है कि पुलिस टालमटोल कर रही है। एसीपी बीकेटी अंकित बंसल ने घटना के बारे में जानकारी से इनकार किया है। कहा है कि जानकारी करके कार्रवाई करवाएंगे।

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