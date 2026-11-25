{"_id":"6b06df09ab08d8db78069fec","slug":"video-match-between-india-and-ukraine-at-syed-modi-india-international-badminton-championships-2026-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत और यूक्रेन के बीच मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत और यूक्रेन के बीच मुकाबला

Bhupendra Singh

Updated Wed, 25 Nov 2026 06:43 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 06:43 PM IST







Link Copied



लखनऊ में गोमती नगर स्थित बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हो रहा है। इसमें वर्ल्ड टूर सुपर 300 के मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा बनाम यूक्रेन की खिलाड़ी कंटेमीर येव्हेनिया के बीच मुकाबला हुआ। ... और पढ़ें

विज्ञापन