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Video: सैयद मोदी बैडमिंटन, पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में भारत और इंडोनेशिया की जोड़ी आमने-सामने

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:26 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:26 PM IST







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गोमतीनगर स्थित बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में भारत के साई प्रतीक के. और रूबन कुमार रेथिनासाबापति की जोड़ी इंडोनेशिया के रेमंड इंद्रा और निकोलस जोक्विन की जोड़ी से मुकाबला करती हुई। ... और पढ़ें

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