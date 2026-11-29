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VIDEO: बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के महिला युगल में भारत इंडोनेशिया के बीच मुकाबला, दर्शकों ने बढ़ाया उत्साह

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 29 Nov 2026 04:43 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 04:43 PM IST







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सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के तहत बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी, गोमती नगर में महिला युगल फाइनल मुकाबला खेलतीं भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला तथा इंडोनेशिया की इस्याना स्याहिरा मेइडा और रिंजानी क्विनारा नास्टाइन के बीच चल रहे मुकाबले में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे दर्शक। ... और पढ़ें

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