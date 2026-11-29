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VIDEO: बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के महिला युगल में भारत इंडोनेशिया के बीच मुकाबला, दर्शकों ने बढ़ाया उत्साह
सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के तहत बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी, गोमती नगर में महिला युगल फाइनल मुकाबला खेलतीं भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला तथा इंडोनेशिया की इस्याना स्याहिरा मेइडा और रिंजानी क्विनारा नास्टाइन के बीच चल रहे मुकाबले में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे दर्शक।
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