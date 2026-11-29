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VIDEO: बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मुकाबला, भारत इंडोनेशिया के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 29 Nov 2026 04:44 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 04:44 PM IST







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सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के तहत बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी, गोमती नगर में महिला युगल फाइनल मुकाबला खेलतीं भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला तथा इंडोनेशिया की इस्याना स्याहिरा मेइडा और रिंजानी क्विनारा नास्टाइन। ... और पढ़ें

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