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Video: स्वच्छता रैकिंग में अपना शहर फिर देश में तीसरे स्थान पर काबिज
स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता 2025-26 में एक बार फिर नगर निगम ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बुधवार शाम को दिल्ली में इसकी घोषणा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सफाई में बेहतर कार्य करने के लिए महापौर सुषमा खर्कवाल को पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव कुमार और अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद राव भी साथ रहे।
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