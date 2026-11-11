अयोध्या: सात साल पहले आए सुप्रीम फैसले से बदली रामनगरी की तस्वीर, हुए ये बड़े बदलाव

सात साल पहले तक अयोध्या की पहचान रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के कारण होती थी। नौ नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से विवाद के लंबे अध्याय का पटाक्षेप होने के साथ ही मंदिर निर्माण का रास्ता खुला और देखते ही देखते अयोध्या की पहचान में व्यापक बदलाव आने लगा। सुप्रीम फैसले के नौ नवंबर को सात साल पूरे हो गए हैं। आज रामनगरी केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पर्यटन, कारोबार, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं वाले शहर के रूप में भी उभर रही है।

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इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक रामजन्मभूमि परिसर है। कभी जिस स्थान पर अस्थायी टेंट में रामलला विराजमान थे, वहां अब भव्य मंदिर आकार ले चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हुए तो अयोध्या आने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। मंदिर निर्माण पर खर्च का आंकड़ा भी अब करीब 1900 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। निर्माण समिति के मुताबिक इसमें करीब 1600 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।बढ़ते धार्मिक पर्यटन के अनुरूप अयोध्या के आधारभूत ढांचे में भी बड़े बदलाव हुए हैं। चौड़ी सड़कें, नए संपर्क मार्ग, फ्लाईओवर, आधुनिक रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शहर की पहुंच को आसान बनाया है। दीपोत्सव जैसे आयोजन ने अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।- अयोध्या के बदलते स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण पर्यटकों की संख्या है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में 60.22 लाख पर्यटक पहुंचे थे। 2023 में पर्यटकों की संख्या करीब 5.75 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 16.44 करोड़ और 2025 में 29 करोड़ से अधिक हो गई। यानी साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ती रही। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति दी है। होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, फूल-माला, प्रसाद, पूजा सामग्री, स्थानीय हस्तशिल्प और गाइड सेवाओं से जुड़े कारोबार में संभावनाएं बढ़ी हैं। अब देश के अलग-अलग हिस्सों से कारोबारी अयोध्या में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं।