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Video: अखिलेश यादव ने धूमधाम से मनाया ‘खजांची’ का जन्मदिन, बैंक की लाइन में हुआ था जन्म

Akash Dwivedi

Updated Wed, 11 Nov 2026 05:34 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 05:34 PM IST







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लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खजांची का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। खजांची का जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में हुआ था। उस समय अखिलेश यादव ने ही बच्चे का नाम खजांची रखा था। ... और पढ़ें

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