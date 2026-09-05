Video: सरकारी स्कूल बंद करने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

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प्राथमिक विद्यालय नरही के गेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में सरकारी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो गरीब परिवारों के बच्चे कहां पढ़ेंगे। उन्होंने सरकार से सरकारी स्कूलों को बंद करने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बंद किए गए सभी विद्यालयों को फिर से खोलने का काम किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

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