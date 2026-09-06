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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना, आईपीएल खिलाड़ी मनविंदर बिसला और रणजी खिलाड़ी दीपेंद्र पांडेय रविवार को लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे और अपने पुराने दिनों को याद किया।



इस दौरान तीनों खिलाड़ियों ने बच्चों से बात की और उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए।



बता दें कि तीनों ही खिलाड़ी लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हॉस्टल और ग्राउंड का भी भ्रमण किया और बच्चों को खेल की बारीकियां भी समझाईं।



सुरेश रैना नेट्स पर पहुंचे और बच्चों को समझाते हुए कुछ शॉट्स भी लगाए। इस दौरान तीनों खिलाड़ियों को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए।



इस दौरान तीनों खिलाड़ियों ने बच्चों से बात की और उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए।बता दें कि तीनों ही खिलाड़ी लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हॉस्टल और ग्राउंड का भी भ्रमण किया और बच्चों को खेल की बारीकियां भी समझाईं।सुरेश रैना नेट्स पर पहुंचे और बच्चों को समझाते हुए कुछ शॉट्स भी लगाए। इस दौरान तीनों खिलाड़ियों को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए।

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सुरेश रैना ने बच्चों को खेल से जुड़ी बारीकियां भी समझाईं और बच्चों को लगातार कठिन परिश्रम करते रहने की सलाह दी।

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सुरेश रैना 2011 विश्वकप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं और अपनी बेहतरीन फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं।

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बच्चों ने उनसे सवाल पूछे और जवाब लिए।

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अपने प्रशंसकों के साथ मनविंदर बिसला।