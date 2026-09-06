UP Big News: कानपुर-संभल में दर्दनाक हादसे, "जेन जी आंदोलन से दूर रहें", सीएम योगी बने बाढ़ पीड़ितों का सहारा

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यूपी में रविवार को कई हादसे हुए जिनमें 10 से अधिक मौतें हुई हैं। संभल में हुए भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। वहीं, कानपुर में हुए हादसे में तीन बेटियों सहित पिता की मौत हुई है। वहीं, सीतापुर में एक पिता-पुत्र की करंट लगने से मौत हुई है। वहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जेन जी की समस्याओं पर चिंता जताई है पर बसपा कार्यकर्ताओं से आंदोलन से दूर रहने की अपील की है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों की मदद की। उन्होंने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री आवास देने का एलान किया है। सहारनपुर में मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बाद वाद-विवाद जारी है। इस बीच प्रमुख शिकायतकर्ता ने मस्जिद की जगह देवस्थान होने का भी दावा किया है।