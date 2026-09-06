VIDEO: पीजीआई से खच्चर चुराने वाले चोर गिरफ्तार, आठ खच्चर बरामद

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तेलीबाग, उतरेठिया रेलवे स्टेशन के पास से 26 अगस्त को खच्चर चुराने वाले चोर को पिकअप गाड़ी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि उतरेठिया रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले रकम नाथ ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके आठ खच्चर चोरी हो गए हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में छुट्टी हुई थी इस मामले में पुलिस ने पिकअप गाड़ी को बरामद किया। इसके साथ ही उसके चालक बच्चन सिंह नगला मानपुर सुजानपुर अलीगढ़ निवासी को गिरफ्तार किया गया।

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