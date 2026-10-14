Video: सहारा एस्टेट में आकार लेगा बंगाली गांव, 45 फीट ऊंचा होगा दुर्गा पूजा पंडाल

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सहारा एस्टेट में इस बार दुर्गा पूजा पर बंगाल के पारंपरिक गांव की झलक देखने को मिलेगी। लाल किनारी वाली सफेद साड़ियों, मिट्टी के बर्तनों, लालटेन और फूलों से सजे 45 फीट ऊंचे पंडाल में बंगाल की लोक संस्कृति साकार होगी। सद्भावना समिति की ओर से तैयार कराए जा रहे इस पंडाल को अंतिम रूप देने के लिए कोलकाता से आए 25 कारीगर जुटे हैं।

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