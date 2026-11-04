{"_id":"6aeb130289fb5cd35e0fc769","slug":"video-video-rana-pashana-bhal-ka-maga-ka-lkara-vashashhata-btasa-shakashhaka-ka-thharana-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: रानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों का धरना

Akash Dwivedi

Updated Wed, 04 Nov 2026 04:42 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 04:42 PM IST







Link Copied



निशातगंज स्थित जिला शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश के शिविर कार्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन करते विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षक। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन