Video: रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक, ज्वेलरी शॉप पर सोने-चांदी की राखी खरीदने पहुंचे लोग

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रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर राजधानी के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महानगर में ज्वेलरी की दुकानों पर लोग सोने और चांदी की राखियां खरीदने पहुंच रहे हैं। बहनों में खासतौर पर सोने-चांदी की राखियों को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं, इंदिरानगर के भूतनाथ मार्केट में रक्षाबंधन से पहले बहनें हाथों में मेहंदी लगवाती नजर आईं। बाजार में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं और युवतियों की भीड़ दिखाई दी।

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