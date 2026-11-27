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Video: राज्य कर अधिकारी सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 12:20 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 12:20 PM IST







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गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश राज्य कर अधिकारी सेवा संघ के संयुक्त वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। ... और पढ़ें

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