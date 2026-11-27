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ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत टीले वाली मस्जिद से डालीगंज तक बने फ्लाईओवर का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली से पहले जनता को इस पुल की सौगात मिलने की उम्मीद थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका उद्घाटन टलता रहा। इसके बाद 24 नवंबर को शुभारंभ की चर्चा हुई, मगर 27 नवंबर तक भी पुल आम लोगों के लिए नहीं खुल सका। लंबे इंतजार के बीच अब लोगों ने खुद ही रास्ता निकाल लिया है। फ्लाईओवर के एक हिस्से में खाली जगह देखकर दोपहिया वाहन चालकों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया है। यानी आधिकारिक उद्घाटन से पहले ही लोगों ने पुल पर आवाजाही शुरू कर दी है। फ्लाईओवर का निर्माण लोगों को आवागमन में सुविधा देने के लिए किया गया है, लेकिन उद्घाटन में देरी के चलते इसका लाभ अब तक आम जनता को नहीं मिल पाया है। ऐसे में लोगों के बीच सवाल है कि आखिर इस पुल को आवागमन के लिए कब खोला जाएगा?

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