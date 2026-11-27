लखनऊ: तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने सात माह की मासूम को रौंदा, मौत; आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम की
लखनऊ के चिनहट स्थित काशीराम कॉलोनी में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने सात माह की मासूम आराध्या को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने एमिटी यूनिवर्सिटी के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।
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चिनहट थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने सात माह की मासूम आराध्या को रौंद दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह करीब 8:35 बजे की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बच्ची के पिता प्रमोद ने बताया कि सुबह आराध्या वॉकर के सहारे घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आई फॉर्च्यूनर उसे रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
कार्रवाई की मांग पर सड़क पर उतरे लोग
परिजनों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और कॉलोनी के लोग लौलई स्थित पुलिस चौकी पहुंचे। पुलिस की ओर से आरोपी को पकड़ने और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद भी लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ।
इसके बाद काशीराम कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर एक पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क जाम कर दी। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि धरना रोकने के लिए पुलिस बल बुलाया गया है। फिलहाल मौके पर धरना जारी है।