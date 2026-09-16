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VIDEO: पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव के आखिरी दिन कन्या भोज का आयोजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 16 Sep 2026 12:17 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 12:17 PM IST







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लखनऊ में आलमबाग के सिंगारनगर बरातघर में उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव के आखिरी दिन कन्या भोज कराया गया जहां पर कन्याओं का टीका किया गया व उपहार स्वरूप स्कूल बैग पेन आदि वितरित किया गया। ... और पढ़ें

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