Video: पुस्तक मेले में छाया ‘मुसाफिर कैफे’ का जादू, इतिहास और जीवनी भी बनीं जेन जी की पसंद

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गोमती पुस्तक महोत्सव में पुस्तक प्रेमियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। मेले में बीते तीन दिनों से अलग-अलग स्टॉल पर युवा खास तौर पर ‘मुसाफिर कैफे’ और ‘अक्टूबर जंक्शन’ जैसी किताबों की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अशोक धनखड़ ने बताया कि युवाओं में पढ़ने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते तीन दिनों में जेन जी के बीच इतिहास से जुड़ी किताबों और जीवनियों की मांग भी बढ़ी है। युवा साहित्य के साथ-साथ इतिहास और प्रेरक व्यक्तित्वों पर आधारित पुस्तकों में भी रुचि दिखा रहे हैं।

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